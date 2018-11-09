Mahsun ilk defa – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Mahsun ilk defa

    Mahsun ilk defa
    Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki gelecek vadeden futbolcusu Mahsun Çapkan, Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht karşılaşmasıyla ilk kez A takım seviyesinde kadroda şans buldu. 'deki kritik mücadeleye tam 14 eksik futbolcuyla çıkan 'nin sezon başında profesyonel sözleşme imzaladığı genç orta saha, yedek kulübesinde görev bekledi.
    1. 9.11.2018
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