Küllerinden doğdu – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Küllerinden doğdu

    Küllerinden doğdu

    Cocu’nun yüzüne bakmadığı Valbuena, ’dan sonra ’i de yıktı.

    Sarı-lacivertlilerde eski teknik direktör Phillip Cocu'nun kadroya almadığı , adeta küllerinden doğdu. Koeman'ın görev yaptığı ilk maç olan derbisinde formasına kavuşan Valbuena 1 penaltı golü atmış, Jailson'a da 1 asist yapmıştı. maçında da ilk 11'de yer bulan Fransız yıldız; 1 gol atıp, 1 asist yaparak galibiyette büyük rol oynadı. 35 yaşındaki yıldız futbolcu maçın son dakikalarında oyundan alınırken, taraftarlarca büyük alkış aldı
    1. 9.11.2018
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