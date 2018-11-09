Hein Vanhaezebrouck: 'Hayal kırıklığına uğramadım'
Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'ye karşı iyi oynamalarına rağmen maçı 2-0 kaybettiklerini söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belçika temsilcisinin teknik direktörü, maçın büyük bölümünü kontrol ettiklerini dile getirerek, "Açıkçası hayal kırıklığına uğramadım. Çok uzun bir süre boyunca oyunu kontrol ettik. Maça iyi başladık. Karşımızda iyi bir rakip vardı. Fenerbahçe'ye karşı bir zafer kazanmak için mücadele ettik ama bu kolay değildi. Birkaç fırsatımız oldu ama onları gole çevirmek için gerekeni yapamadık. Daha iyi bir sonuç alabilirdik. Gole kadar iyi oynadık." ifadelerini kullandı.
Büyük bir ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'ne 4. maçlar sonunda veda ettiklerini aktaran Vanhaezebrouck, kalan iki karşılaşmada iyi skorlar almak için mücadele edeceklerini kaydetti.
- 8.11.2018 22:09
- Güncelleme: 9.11.2018 01:34
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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