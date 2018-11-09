UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü maçında Belçika ekibi Anderlecht'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, moral bulurken üst tur için önemli bir avantaj elde etti.



Anderlecht karşılaşmasının ardından puanını 7'ye çıkaran sarı-lacivertli ekip, 9 puanı bulunan Dinamo Zagreb'in ardından 2'nci sırada yer aldı. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan derbide Koray Şener'in vefatı ile derin üzüntü yaşayan Fenerbahçe 2-0'dan 2-2'ye gelen maça rağmen sevinemedi ve dün gece Avrupa maçında duygusal bir maça çıktı. Galibiyet Koray Şener'e hediye edilirken Avrupa'da galip gelerek moral buldu. Ligde kötü gidişata çıkış arayan ve seri yakalamak için elinden geleni yapan sarı-lacivertliler Pazar günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını da kazanarak milli araya üzerindeki kara bulutları dağıtarak girmek istiyor.



VALBUENA IŞIK SAÇTI

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından takımın başına geçen Teknik Sorumlu Erwin Koeman ile atağa geçen Mathieu Valbuena, ışık saçtı.



Ligdeki Galatasaray derbisi ile tekrar atağa geçen ve başarılı oyun sergileyen Valbuena, geride kalan haftalardaki kötü görüntüsünü unutturdu. Fenerbahçe'nin son 2 maçında 2 gol 2 asistle olumlu gelişmeler gösteren Valbuena, performansı ile göz doldurdu.



ELJİF ELMAS: "DAHA İYİ OLACAĞIM"

Fenerbahçe'nin Mekedon genç yıldızı Eljif Elmas, ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağını söyledi.



Sarı-lacivertli takımda özgüveni ile genç yaşına rağmen sorumluluk alan Eljif Elmas, performansı ile herkesin beğenisini kazanıyor. Teknik heyetin tarafından da idmanlarda ve maçlardaki hırsı ile dikkatleri çeken Eljif Elmas, "Daha yaşım genç. Koşmaya, çalışmaya çok ihtiyacım var. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacağım. Bulunduğum mevkii de çok koşmamı, çalışmamı gerektiriyor" dedi.



BARIŞ ALICI: "ÇALIŞMAYA DEVAM"

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan takıma dahil ettiği Barış Alıcı, çalışmalara devam ediyor. Bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 2'si ilk 11 2'si de sonradan oyuna dahil olmak üzere 4 kere forma giyen Barış Alıcı, bekleyişini sürdürüyor. Ligin ilk haftasında oynanan Bursa maçı ile ikinci haftadaki Evkur Yeni Malatyaspon maçında ilk 11'de görev alan Barış Alıcı, üçüncü haftadaki Göztepe ve 7'nci haftadaki Çaykur Rizespor maçlarında ise sonradan forma bulabildi. Genç futbolcu geride kalan lig ve Avrupa maçlarında yedek kulübesinde şans verilmesini bekledi. Sarı-lacivertli formanın değerini bildiğini kaydeden genç futbolcu, sonuçta kararı hocanın verdiğini ifade ederek, "Yapacak bir şey yok. Çalışmaya devam edeceğim" dedi.



MEHMET TOPAL HAZIR

Fenerbahçe'de kasık fıtığı ameliyatı olan ve bir süre takımdan ayrı kalan Mehmet Topal, ligdeki Aytemiz Alanyaspor maçı ile forma hasretine son verecek.



Ligde en son 8'inci haftada Medipol Başakşehir maçında forma bulan tecrübeli futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü maçında Anderlecht karşısında riske edilmezken, Jailson'un da cezalı olması nedeniyle Alanyaspor karşısında ilk 11'de görev alacak.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ile Oğuz Kağan Güçtekin'in sakatlıkları devam ederken, Jailson'un yanı sıra Soldado da cezalı olduğu için Alanyaspor maçında görev alamayacaklar.