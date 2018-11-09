Çok mutluyum – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Çok mutluyum

    Çok mutluyum

    'e 2. golü atan , galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

    , F.Bahçe'nin İsviçreli golcüsü Michael 'e yarıyor. 'daki maçta ağları havalandıran , 'deki kritik maçı da boş geçmedi. Valbuena'nın asistinde fileleri havalandıran 24 yaşındaki golcü, " maçları bana uğurlu geldi. Attığım golden çok kazandığımız için çok mutluyum. Bu zaferle grupta büyük bir avantaj yakaladık. Valbuena'ya teşekkür ederim" diye konuştu. Frey, 3 golün ikisini Anderlecht'e attı.
    1. 9.11.2018
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