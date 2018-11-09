Çok mutluyum
Anderlecht'e 2. golü atan Frey, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
- 9.11.2018
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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