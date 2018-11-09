Blanc’tan yeşil ışık – Fotomaç – 09 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Blanc’tan yeşil ışık

    Blanc’tan yeşil ışık
    'nin hoca adayları arasında yer alan Fransız Teknik Direktör Laurent Blanc, kariyeriyle ilgili flaş açıklamalar yaptı. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren Blanc, 2016 yılından beri teknik direktörlük yapmadığını belirterek yeniden sahalara dönmek istediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, 'da çalışma fikrine sıcak olduğunu da sözlerine ekledi.
    1. 9.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Blanc’tan yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN