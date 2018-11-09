Avrupa'da Türkiye'nin yüzünü Fenerbahçe güldürdü – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Avrupa'da 'nin yüzünü güldürdü

    Avrupa'da <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'nin yüzünü <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> güldürdü

    Bu hafta oynanan Avrupa kupaları mücadelelerinde 4 Türk takımından sadece 1 galibiyet çıktı. Tek galip gelen takım olan , 'nde evinde karşılaştığı Anderlecht'i mağlup etti.

    Bu hafta oynanan Avrupa kupaları mücadelelerinde 4 Türk takımından sadece 1 galibiyet çıktı. Tek galip gelen takım olan , 'nde evinde karşılaştığı Anderlecht'i mağlup etti.

    Avrupa kupalarında dördü hafta müsabakaları sona ererken, Türk takımları istediği sonuçları elde edemedi. Avrupa'da mücadele eden 4 Türk takımından sadece rakibini mağlup etme başarısı gösterdi. berabere kalırken, ile Akhisarspor da mağlup oldu.
    Bu hafta sahneye ilk olarak çıktı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda 04'e mağlup oldu. Daha sonra Fenerbahçe, D Grubu'nda evinde Anderlecht ile mücadele etti ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Avrupa Ligi'nde oynayan diğer Türk takımlarından I Grubu'nda deplasmanda Genk ile 1-1 berabere kalırken, J Grubu'nda yer alan Akhisarspor ise sahasında Sevilla'ya 3-2 mağlup oldu.
    1. 9.11.2018 13:05
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