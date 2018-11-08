Valbuena yeniden dümende – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Valbuena yeniden dümende

    Valbuena yeniden dümende

    Derbide 1 gol, 1 asistle oynayan , umut saçtı.

    Derbide en başarılı oyunlarından birini sergileyen Fransız yıldızın, Erwin Koeman tarafından bugünkü zorlu mücadelede de takımın saha içindeki lideri olarak görevlendirilmesi bekleniyor.
    1. 8.11.2018
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