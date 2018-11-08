Valbuena yeniden dümende

Derbide 1 gol, 1 asistle oynayan Mathieu Valbuena, umut saçtı.

Derbide en başarılı oyunlarından birini sergileyen Fransız yıldızın, Erwin Koeman tarafından bugünkü zorlu mücadelede de takımın saha içindeki lideri olarak görevlendirilmesi bekleniyor.