UEFA Valbuena'yı işaret etti!
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Valbuena'yı işaret etti!

    UEFA Valbuena'yı işaret etti!

    , resmi hesabından yaptığı paylaşım ile Valbuena'yı maçın adamı olarak işaret etti.

    , 'nin Anderlecht'i 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından 1 gol 1 asist ile maçın adamı seçilen 'nın performansını resmi sosyal medya hesaplarından öne çıkarttı.

    İşte o paylaşım;

    1. 8.11.2018 21:36
    2. Güncelleme: 8.11.2018 21:42
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