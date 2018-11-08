Pereira’lı SIPG şampiyon oldu – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Pereira’lı şampiyon oldu

    Pereira’lı SIPG şampiyon oldu

    'yi çalıştırdığı dönemde sıkça eleştirilen Vitor Pereira, mutlu sona ulaştı.

    Çin ligi'nde takımını çalıştıran Portekizli teknik adam sezonu şampiyon bitirdi. Shanghai, bitime bir hafta kala Çin Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
    1. 8.11.2018
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