Hein Vanhaezebrouck: 'Hayal kırıklığına uğramadım' – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    : 'Hayal kırıklığına uğramadım'

    <a href="/index/hein-vanhaezebrouck?id=5ac1b5df-8b1c-4f91-bc78-6003cf6d7db4" class="" rel="tag">Hein Vanhaezebrouck</a>: 'Hayal kırıklığına uğramadım'

    Anderlecht , Avrupa Ligi D Grubu'nda 'ye karşı iyi oynamalarına rağmen maçı 2-0 kaybettiklerini söyledi.

    Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan temsilcisinin , maçın büyük bölümünü kontrol ettiklerini dile getirerek, "Açıkçası hayal kırıklığına uğramadım. Çok uzun bir süre boyunca oyunu kontrol ettik. Maça iyi başladık. Karşımızda iyi bir rakip vardı. 'ye karşı bir zafer kazanmak için mücadele ettik ama bu kolay değildi. Birkaç fırsatımız oldu ama onları gole çevirmek için gerekeni yapamadık. Daha iyi bir sonuç alabilirdik. Gole kadar iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

    Büyük bir ihtimalle Avrupa Ligi'ne 4. maçlar sonunda veda ettiklerini aktaran Vanhaezebrouck, kalan iki karşılaşmada iyi skorlar almak için mücadele edeceklerini kaydetti.

    1. 8.11.2018 22:09
    2. Güncelleme: 8.11.2018 22:10
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