Fenerbahçe ile Anderlecht yöneticileri yemekte buluştu – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    ile Anderlecht yöneticileri yemekte buluştu

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ile Anderlecht yöneticileri yemekte buluştu

    ? ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçı öncesi sarı lacivertli kulübün başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Anderlecht Başkanı ve yöneticileri ile yemekte bir araya geldi.

    Kulübü tarafından Etiler'de bir restoranda organize edilen yemekte başkan , yönetim kurulu üyelerinden Metin Şen, Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Selahattin Baki ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ece Uysaler yer aldı. Yemeğe Anderlecht Kulübü Başkanı , CEO'su , sportif direktör Luc Devroe, genel müdür Michael Verschueren ile Delegesi Dag Vestlund da katıldı.

    Anderlecht Başkanı ile Ceo'su ve Delegeleri, sarı lacivertli kulübün anı defterine yazı yazdı.
    Yenilen yemeğin ardından iki kulüp başkanları ve yöneticileri birbirlerine başarı diledi ve karşılıklı hediyeler sunuldu. Başkan , Anderlecht Başkanı Marc Coucke'a üzerinde iki takımın logolarının yer aldığı bir şilt ve forması takdim ederken; Coucke ise Ali Koç'a Anderlecht forması hediye etti.

    1. 8.11.2018 17:46
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