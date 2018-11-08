Ligde ve Avrupa'da kötü günleri geride bırakan Fenerbahçe derbiyle yakaladığı çıkışı Anderlecht karşısında da sürdürdü. Derbide olduğu gibi Anderlecht karşısında da mükemmel bir oyun sergileyen Fransız futbolcu Valbuena karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamladı. Sarı lacivertliler bu sonuçla tur için büyük bir avantaj yakaladı.



FENER PUANINI 7'YE ÇIKARDI

Fenerbahçe, Anderlecht galibiyetiyle D Grubu'nda puanını 7'ye yükseltti. Anderlecht ise 1 puanda kaldı. Dinamo Zagreb'in 9, Spartak Trnava'nın 3 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İlk yarıda yakaladığı pozisyonlardan golü bulamayan temsilcimiz ikinci yarıda açıldı. Uzun süredir forma şansı bulamayan ve derbiyle formasına kavuşan Valbuena, Anderlecht'i deviren isim oldu. Mücadelenin 71. dakikasında savunmadan seken topla sol kanatta buluşan Hasan Ali Kaldırım, yerden pasını Mathieu Valbuena'ya verdi. Valbuena, ceza sahasının hemen dışından orta şut karışımı bir vuruşla topu kaleci Thomas Didillon'un solundan ağlarla buluşturdu.

VALBUENA AL DA AT DEDİ!

İlk golden 3 dakika sonra Valbuena yine sahneye çıktı. 74. dakikada Alexis Saelemaekers'tan seken topla sol çaprazda buluşan Mathieu Valbuena, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasını hemen sağında bulunan Michael Frey'e verdi. Frey müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:2-0.

Karşılaşmada başka pozisyon gelişmedi ve mücadele 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

KOEMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Anderlecht maçına Galatasaray derbisinin 11'ine göre 2 değişiklikle çıktı. Koeman, Isla ve Benzia'nın yerine Şener ile Slimani'ye görev verdi. Öte yandan takımın önemli isimlerinden Alper Potuk kadroda yer almadı.

Sarı lacivertli ekipte altyapıdan takıma dahil edilen 19 yaşındaki Mahsun Çapkan, kadroya dahil edildi. Çapkan karşılaşmaya yedek soyundu.



SOLDADO TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçını İspanyol golcü Roberto Soldado, UEFA listesinde yer almadığı için mücadeleyi tribündeki locadan izledi.