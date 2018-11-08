F.Bahçe'nin grubunda puan durumu!
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    F.Bahçe'nin grubunda puan durumu!

    F.Bahçe'nin grubunda puan durumu!

    , Avrupa Ligi'nde 'i 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye çıkardı. İşte gruptaki son puan durumu.

    , Avrupa Ligi D Grubu'nda rakibi 'i 2-0'lık skorla mağlup etti. 'nin gollerini Valbuena ve Frey kaydetti.

    galibiyeti ile birlikte F.Bahçe, gruptaki puanını 7'ye çıkardı. , 1 maç eksiği ve 9 puan ile gruptaki liderlediğini sürdürüyor. , kendi evinde 'yı 8 Kasım saat 23.00'de konuk edecek.

    Fenerbahçe, grupta kalan iki maçında Dinamo Zagreb'i Kadıköy'de konuk ederken deplasmanına konuk olacak.

    1- Dinamo Zagreb | 3 Maç | 9 Puan
    2- Fenerbahçe | 4 Maç | 7 Puan
    3- Spartak Trnava | 3 Maç | 3 Puan
    4- Anderlecht | 4 Maç | 1 Puan

    Grupta oynanan 6 maç sonunda ilk iki sırayı paylaşan takımlar bir üst tura yükselecek.

    1. 8.11.2018 20:43
    2. Güncelleme: 8.11.2018 21:10
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