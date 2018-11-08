F.Bahçe'nin grubunda puan durumu!
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye çıkardı. İşte gruptaki son puan durumu.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu'nda rakibi Anderlecht'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Valbuena ve Frey kaydetti.
Anderlecht galibiyeti ile birlikte F.Bahçe, gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Dinamo Zagreb, 1 maç eksiği ve 9 puan ile gruptaki liderlediğini sürdürüyor. Dinamo Zagreb, kendi evinde Spartak Trnava'yı 8 Kasım saat 23.00'de konuk edecek.
Fenerbahçe, grupta kalan iki maçında Dinamo Zagreb'i Kadıköy'de konuk ederken Spartak Trnava deplasmanına konuk olacak.
1- Dinamo Zagreb | 3 Maç | 9 Puan
2- Fenerbahçe | 4 Maç | 7 Puan
3- Spartak Trnava | 3 Maç | 3 Puan
4- Anderlecht | 4 Maç | 1 Puan
Grupta oynanan 6 maç sonunda ilk iki sırayı paylaşan takımlar bir üst tura yükselecek.
- 8.11.2018 20:43
- Güncelleme: 8.11.2018 21:10
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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