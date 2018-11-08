Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu'nda rakibi Anderlecht'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Valbuena ve Frey kaydetti.

Anderlecht galibiyeti ile birlikte F.Bahçe, gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Dinamo Zagreb, 1 maç eksiği ve 9 puan ile gruptaki liderlediğini sürdürüyor. Dinamo Zagreb, kendi evinde Spartak Trnava'yı 8 Kasım saat 23.00'de konuk edecek.

Fenerbahçe, grupta kalan iki maçında Dinamo Zagreb'i Kadıköy'de konuk ederken Spartak Trnava deplasmanına konuk olacak.

1- Dinamo Zagreb | 3 Maç | 9 Puan

2- Fenerbahçe | 4 Maç | 7 Puan

3- Spartak Trnava | 3 Maç | 3 Puan

4- Anderlecht | 4 Maç | 1 Puan

Grupta oynanan 6 maç sonunda ilk iki sırayı paylaşan takımlar bir üst tura yükselecek.