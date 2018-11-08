Anelka imzayı attı! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Anelka yeni göreviyle şaşırttı
Lille Kulübü, 39 yaşındaki Anelka'nın takımdaki genç oyuncular için hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Anelka, Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi takımlarda da oynadı. Anelka, futbolu bırakmadan önce Hindistan'ın Mumbai City takımında mücadele etti.
- 8.11.2018 09:50
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
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Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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