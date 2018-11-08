Anelka imzayı attı! İşte yeni görevi
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    imzayı attı! İşte yeni görevi

    Anelka imzayı attı! İşte yeni görevi

    'nin efsane futbolcusu yeni göreviyle şaşırttı

    Lille Kulübü, 39 yaşındaki 'nın takımdaki genç oyuncular için hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu.

    Bir dönem forması giyen Anelka, Saint-Germain, , , , , ve gibi takımlarda da oynadı. Anelka, futbolu bırakmadan önce 'ın Mumbai City takımında mücadele etti.

    1. 8.11.2018 09:50
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