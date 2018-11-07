Üzmeye hakkımız yok – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Üzmeye hakkımız yok

    Üzmeye hakkımız yok

    Andre Ayew, maçıyla belki puan olarak değil ama futbol olarak bir çıkış başlattıklarını, Anderlecht maçıyla bunu sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

    Ganalı yıldız, "Derbide potansiyelimizi gördük. Artık kimseyi üzmeye hakkımız yok" dedi.
    1. 7.11.2018
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