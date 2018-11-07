Topal sevinci

Geçirdiği fıtık operasyonunun ardından bir süredir fizyoterapist eşliğinde çalışan Mehmet Topal’dan iyi haber geldi.

Sakatlığını tamamen atlatan ve dün takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtilen kaptanın Alanya maçında görev alabileceği öğrenildi. Jailson'un cezalı, Oğuz Kaan'ın sakat olması nedeniyle orta alanda kimi oynatacağını kara kara düşünen Koeman'ın eli böylece rahatladı.