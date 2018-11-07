Topal sevinci – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Topal sevinci

    Topal sevinci

    Geçirdiği fıtık operasyonunun ardından bir süredir fizyoterapist eşliğinde çalışan ’dan iyi haber geldi.

    Sakatlığını tamamen atlatan ve dün takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtilen kaptanın Alanya maçında görev alabileceği öğrenildi. Jailson'un cezalı, Oğuz Kaan'ın sakat olması nedeniyle orta alanda kimi oynatacağını kara kara düşünen Koeman'ın eli böylece rahatladı.
    1. 7.11.2018
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