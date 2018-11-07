Kraliçelerin rakibi Sopron – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Kraliçelerin rakibi Sopron

    Kraliçelerin rakibi Sopron

    Kadınlar Avrupa Ligi’nde mücadele eden , bugün zorlu bir maça çıkacak.

    Sarı-lacivertliler, B Grubu'ndaki 3. maçında Sopron'u ağırlayacak. Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
    1. 7.11.2018
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