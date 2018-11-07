Kraliçelerin rakibi Sopron
Kadınlar Basketbol Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, bugün zorlu bir maça çıkacak.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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