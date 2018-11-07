Kaptan Melih’ten anlamlı ziyaret – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Kaptan Melih’ten anlamlı ziyaret

    Kaptan Melih’ten anlamlı ziyaret

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın kaptanı , dün anlamlı bir ziyarette bulundu.

    Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi, futbol takımının G.Saray ile oynadığı derbi öncesi hayatını kaybeden F.Bahçe taraftarı Koray Şener'in Kocaeli'de yaşayan ailesini ziyaret etti.
    1. 7.11.2018
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