Isla formasına sıkı sıkı sarıldı – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Isla formasına sıkı sıkı sarıldı

    Isla formasına sıkı sıkı sarıldı

    Sarı lacivertli ekipte ilk 11’in değişmezi olmaya başlayan İsla, idmanlarda da ’ın yakından takip ettiği bir isim.

    Hollandalı hoca, Şilili sağ bekle sık sık ikili görüşmeler yaparak kendisinden beklentilerini sıralıyor. Formasını kaptırmaya niyetli olmayan ve yarın 'e karşı da ilk 11'de sahaya çıkması beklenen İsla, hocasının uyarılarını can kulağıyla dinliyor.
    1. 7.11.2018
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