"Fenerbahçe’ye minnettarım" – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    "’ye minnettarım"

    "<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’ye minnettarım"

    3 sezon F.Bahçe forması giyen Josef, Brezilya basınına konuştu.

    Sarı lacivertlilerde bireysel olarak iyi performans sergilediğini belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Geçirdiğim 3 yıl için F.Bahçe'ye minnettarım. İki kez lig ikincisi oldum ama şu anda zor durumdalar" dedi.
    1. 7.11.2018
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