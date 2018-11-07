3 sezon F.Bahçe forması giyen Josef, Brezilya basınına konuştu.

Sarı lacivertlilerde bireysel olarak iyi performans sergilediğini belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Geçirdiğim 3 yıl için F.Bahçe'ye minnettarım. İki kez lig ikincisi oldum ama şu anda zor durumdalar" dedi.