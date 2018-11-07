Fenerbahçe'nin konuğu anderlecht
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    'nin konuğu anderlecht

    Fenerbahçe'nin konuğu anderlecht

    Sarı-lacivertli takım, D Grubu dördüncü maçında yarın temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek

    , D Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak.

    Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek.

    Hırvatistan'dan ve Slovakya'dan Spartak Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor.

    Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak.

    Grupta tek puanını Fenerbahçe'den alan Anderlecht ise son sırada yer alıyor.

    1. 7.11.2018 09:21
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