Fenerbahçe'nin konuğu anderlecht
Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında yarın Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek.
Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor.
Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak.
Grupta tek puanını Fenerbahçe'den alan Anderlecht ise son sırada yer alıyor.
- 7.11.2018 09:21
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Fenerbahçe'nin konuğu anderlecht haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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