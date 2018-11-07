Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'de yıldız isim kadroya alınmadı!

    Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!

    'de Yassine Benzia, idari kararla maçının kadrosunda yer almadı ve takımla idmana çıkmadı

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında , yarın Belçika temsilcisi ile mücadele edecek. Karşılaşmanın son çalışmasını Ülker Stadyumu'nda teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, ısınma hareketleri ile çalışmaya başladı. Düz koşu ile devam eden idmanın basına açık bölümü pas çalışması ile son buldu.

    BENZIA ATTIĞI TWEET NEDENİYLE YOK !..

    maçının ilk yarısında oyundan alındıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fenerbahçeli futbolcu Benzia, Anderlecht maçının kadrosundan çıkarıldı.

    Cezayirli futbolcunun ''Her zaman ben! Saçma bir karar. hakkında hiçbir şey bilmiyorlar'' şeklindeki ifadeleri üzerine idari karar ile kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

    1. 7.11.2018 17:51
    2. Güncelleme: 7.11.2018 18:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN