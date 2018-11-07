Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
Fenerbahçe'de Yassine Benzia, idari kararla Anderlecht maçının kadrosunda yer almadı ve takımla idmana çıkmadı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, yarın Belçika temsilcisi Anderlecht ile mücadele edecek. Karşılaşmanın son çalışmasını Ülker Stadyumu'nda teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, ısınma hareketleri ile çalışmaya başladı. Düz koşu ile devam eden idmanın basına açık bölümü pas çalışması ile son buldu.
BENZIA ATTIĞI TWEET NEDENİYLE YOK !..
Galatasaray maçının ilk yarısında oyundan alındıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fenerbahçeli futbolcu Benzia, Anderlecht maçının kadrosundan çıkarıldı.
Cezayirli futbolcunun ''Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar'' şeklindeki ifadeleri üzerine idari karar ile kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.
- 7.11.2018 17:51
- Güncelleme: 7.11.2018 18:14
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
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Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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