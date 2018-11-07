Fenerbahçe, Anderlecht maçına hazır
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında yarın sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın basına açık bölümünde futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi.
Sakatlıkları süren Mehmet Topal ve Oğuz Kağan Güçtekin'in yanı sıra kulübün idari kararıyla Anderlecht maçının kadrosuna dahil edilmeyen Yassine Benzia, antrenmanda yer almadı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki karşılaşma, yarın saat 18.50'de başlayacak.
- 7.11.2018 18:54
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
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Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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