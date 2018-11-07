Fenerbahçe, Anderlecht maçına hazır – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    , maçına hazır

    Fenerbahçe, Anderlecht maçına hazır

    , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında yarın sahasında temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    İdmanın basına açık bölümünde futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi.

    Sakatlıkları süren ve Oğuz Kağan Güçtekin'in yanı sıra kulübün idari kararıyla Anderlecht maçının kadrosuna dahil edilmeyen Yassine Benzia, antrenmanda yer almadı.

    Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

    Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki karşılaşma, yarın saat 18.50'de başlayacak.

    İşte Benzia kararının perde arkası

    1. 7.11.2018 18:54
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