Benzia'dan ilk tepki geldi!
Fenerbahçe'de Anderlecht maçı öncesi kadro dışı bırakılan Yassine Benzia, sosyal medya hesabından kararla ilgili bir paylaşım yayınladı.
Fenerbahçe'de Anderlecht maçı öncesi idari bir kararla kadro dışı bırakılan Yassine Benzia, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşım ile hakkında alınan karara tepkisini ortaya koydu.
İşte Yassine Benzia'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;
- 7.11.2018 20:01
- Güncelleme: 7.11.2018 20:27
-
Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
Toplam 1
Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
-
Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
Toplam 1
Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
-
"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
Toplam 1
Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
Benzia'dan ilk tepki geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.