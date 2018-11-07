Fenerbahçe'de Anderlecht maçı öncesi idari bir kararla kadro dışı bırakılan Yassine Benzia, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşım ile hakkında alınan karara tepkisini ortaya koydu.

İşte Yassine Benzia'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;