Benzia'dan ilk tepki geldi!
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Benzia'dan ilk tepki geldi!

    Benzia'dan ilk tepki geldi!

    'de Anderlecht maçı öncesi kadro dışı bırakılan , sosyal medya hesabından kararla ilgili bir paylaşım yayınladı.

    'de Anderlecht maçı öncesi idari bir kararla kadro dışı bırakılan , kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşım ile hakkında alınan karara tepkisini ortaya koydu.

    İşte 'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

    1. 7.11.2018 20:01
    2. Güncelleme: 7.11.2018 20:27
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