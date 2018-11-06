Valbuena coştu bir kere – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Valbuena coştu bir kere

    Valbuena coştu bir kere
    Derbide yakaladığı şansı iyi kullanan , Anderlecht karşısında da Erwin Koeman'ın en büyük silahlarından biri olacak. Kritik karşılaşmada atakları yönlendirme görevi üstlenecek olan Fransız futbolcu, dün Samandıra'nın yıldızları arasındaydı. İdmanda dar alanda pas ve kanat organizasyonları üzerinde duran Koeman, şut çalışmasının ardından dar alanda çift kaleler oynattı.

    ALTIN 11'DE
    L'equıpe Gazetesi, derbisinde 1 gol, 1 asist ile oynayan 'yı Avrupa liglerinde oynayan Fransız oyunculardan oluşturulan haftanın en iyi 11'ine seçti. L'Equipe'in 11'inde şu oyuncular yer aldı: Bernardoni- Schmid, Zouma, Zagadou, Tait- Savanier, Rongier- Mbappe, Valbuena, Martial- Lacazatte.
    1. 6.11.2018
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