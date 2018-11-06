Valbuena coştu bir kere
ALTIN 11'DE
L'equıpe Gazetesi, Galatasaray derbisinde 1 gol, 1 asist ile oynayan Mathieu Valbuena'yı Avrupa liglerinde oynayan Fransız oyunculardan oluşturulan haftanın en iyi 11'ine seçti. L'Equipe'in 11'inde şu oyuncular yer aldı: Bernardoni- Schmid, Zouma, Zagadou, Tait- Savanier, Rongier- Mbappe, Valbuena, Martial- Lacazatte.
- 6.11.2018
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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