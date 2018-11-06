Sampaoli için rakip çıktı
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Sampaoli için rakip çıktı

    Sampaoli için rakip çıktı

    'nin takımın başına getirmek için görüşme halinde olduğu Arjantinli çalıştırıcı için de devreye girdi

    'nin gündeminde olan ve görüşmeler yürüttüğü için Şili takımı de devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin yaklaşık 1 haftadır avukatı Fernando Barredes ile görüşme halinde olduğu 58 yaşındaki teknik adam için Şili takımı teklif sunmaya hazırlanıyor. Daha önce bu takımı çalıştıran ve oldukça başarılı bir dönem geçirdikten sonra Şili 'nın başına geçen Sampaoli, eski takımından gelen ilk temaslar sonrasında net cevap vermedi.

    KOEMAN'IN PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK
    Avukatının Fenerbahçeli yöneticilerle yaptığı görüşmelerin neticelenmesini bekleyen , de temsilcilerine bu nedenle net bir cevap vermedi. konusunu milli araya kadar neticelendirmek isteyen , takımın bu haftaki performansını da beklemeye karar verdi. karşısında oynanan sonrasında 'dan takımı bu haftaki maça hazırlamasını isteyen yöneticiler, alınacak iyi bir sonuç ve oynanacak iyi sonrasında kararını yeniden gözden geçirebilir. Sampaoli'yi takımın başına geçirmek isteyen yönetim, buna karşın aynı sezonda Vitor Pereira, ve Phillip Cocu'nun yanı sıra bir teknik adama daha ödeme yapmış olacak. Kontratı bulunan 'a da şans vermek isteyen sarı-lacivertli yöneticiler, diğer alternatiflerini de hazırda tutuyor.

    1. 6.11.2018 12:15
    2. Güncelleme: 6.11.2018 12:28
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