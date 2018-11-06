Koray Şener'in adı Yalova'da yaşayacak – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'in adı 'da yaşayacak

    Koray Şener'in adı Yalova'da yaşayacak
    Derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirip yaşamını yitiren F.Bahçe taraftarı 'in adının 'da bir parka verileceği bildirildi. Parkın isminin "Koray Şener Barış, Dostluk, Kardeşlik Parkı" olacağı kaydedildi. Ayrıca Üniversitesi de bir spor salonuna Koray'ın adını vereceğini duyurmuştu.
    1. 6.11.2018
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