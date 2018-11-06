Koeman arka çıktı – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Koeman arka çıktı

    Koeman arka çıktı
    Yönetimin rapor istediği son isimse Erwin Koeman olmuştu. Hollandalı çalıştırıcının, oyunculara ekstra bir ceza verilmemesi gerektiğini yazdığı raporunda "'nun tarafından kışkırtıldığı pozisyon en başından izlenince net olarak ortaya çıkıyor. Jailson ise olayın içine girerek hata yapsa da sonradan soğukkanlılığını korumuş. İki oyuncu da zaten oynamayarak gerekli cezayı alacaklar. Daha fazla cezaya gerek yok" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
    1. 6.11.2018
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