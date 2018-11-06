Football Manager’de Ajax’ı 1-0 mağlup etti – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    ’de Ajax’ı 1-0 mağlup etti

    Football Manager’de Ajax’ı 1-0 mağlup etti
    'deki görevine son verilen Phillip Cocu, ülkesi 'da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Voetbalzone sitesi, Cocu'yu 2019'da denedi. Cocu'yu Groningen'in başına geçiren Hollandalılar, tecrübeli hocanın burada neler yapabileceğini test etti. Vitesse'ye 2-0 öne geçip 3-2 yenilen, De Graafschap ile 0-0, Zwolle ile de 2-2 berabere kalan Philip Cocu'lu Groningen, ardından sürpriz bir şekilde güçlü Ajax'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
    1. 6.11.2018
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