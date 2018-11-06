Potanın kralı Fener – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Potanın kralı Fener

    Potanın kralı Fener

    Sarı-lacivertliler, Euroleague’de yenildiği ’e ligde şans tanımadı Zeljko Obradovic’in öğrencileri, 5’te 5 yaparken namağlup unvanını korudu

    Tahincioğlu 'nde 5. haftanın kapanış maçı müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Taraftarı önünde 'i konuk eden , uzatmalara giden karşılaşmada zafere uzandı. Namağlup unvanlı tek takım olan sarı-lacivertliler, zirvedeki yerini de korudu. Normal süresi 72-72 biten karşılaşmadan 86-79 üstün ayrılan Obradovic'in öğrencileri, 5'te 5 yaptı. Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla Efes'ten Moerman olurken, 'de Kalinic 17 sayıyla galibiyetle kilit rol oynadı. ise ligde üst üste ikinci yenilgisini alarak kötü gidişe dur diyemedi.

    Obra: Oyundan memnunum
    F.Bahçe başantrenörü Başantrenörü Obradovic, maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Uzatmaya giden bir maç olduğuna bakarsak, zor bir maçtı. İki takımın da kazanma şansı vardı. Oyunun büyük bölümünde sergilediğimiz performanstan memnunum. Maç sonunda bazı yanlış kararlar verdik. Çalışmamız, sürekli tekrar yapmamız lazım. Oyuncularıma ve taraftara teşekkür ediyorum."

    Koray Şener unutulmadı
    Geçtiğimiz cuma günü F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesi hayatını kaybeden Koray Şener, dün unutulmadı. F.Bahçe-Anadolu Efes karşılaşması öncesi saygı duruşunda bulunulurken, "Kalbimizdesin Koray Şener", "Bir Armaya Canlar Verdik Yolunda" yazılı pankartlar açıldı. Sarı-lacivertli basketbolcular da sahaya, "Seni Unutmayacağız" pankartıyla çıktı.

    Bu salondan çıkış yok
    Sarı-lacivertli takım, taraftarlarının önünde rakiplerine şans tanımıyor. Ülker Spor Salonu'nda son olarak dün akşam Anadolu Efes'i 86-79 deviren Fenerbahçe, iç sahadaki yenilmezlik serisini tam 62 karşılaşmaya çıkardı.

    'F.Bahçe'yi kutluyorum'
    Anadolu ?Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından Fenerbahçe'yi tebrik etti. Sarı-lacivertlilerin kendilerinden biraz daha tecrübeli olduğunu belirten Ataman, "Fenerbahçe uzatmalarda daha iyi oynadı. Güzel bir maç oldu, izleyenler de keyif almıştır" dedi.
    1. 5.11.2018 22:19
    2. Güncelleme: 6.11.2018 01:31
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