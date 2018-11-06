Potanın kralı Fener
Sarı-lacivertliler, Euroleague’de yenildiği Anadolu Efes’e ligde şans tanımadı Zeljko Obradovic’in öğrencileri, 5’te 5 yaparken namağlup unvanını korudu
Obra: Oyundan memnunum
F.Bahçe başantrenörü Başantrenörü Obradovic, maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Uzatmaya giden bir maç olduğuna bakarsak, zor bir maçtı. İki takımın da kazanma şansı vardı. Oyunun büyük bölümünde sergilediğimiz performanstan memnunum. Maç sonunda bazı yanlış kararlar verdik. Çalışmamız, sürekli tekrar yapmamız lazım. Oyuncularıma ve taraftara teşekkür ediyorum."
Koray Şener unutulmadı
Geçtiğimiz cuma günü F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesi hayatını kaybeden Koray Şener, dün unutulmadı. F.Bahçe-Anadolu Efes karşılaşması öncesi saygı duruşunda bulunulurken, "Kalbimizdesin Koray Şener", "Bir Armaya Canlar Verdik Yolunda" yazılı pankartlar açıldı. Sarı-lacivertli basketbolcular da sahaya, "Seni Unutmayacağız" pankartıyla çıktı.
Bu salondan çıkış yok
Sarı-lacivertli takım, taraftarlarının önünde rakiplerine şans tanımıyor. Ülker Spor Salonu'nda son olarak dün akşam Anadolu Efes'i 86-79 deviren Fenerbahçe, iç sahadaki yenilmezlik serisini tam 62 karşılaşmaya çıkardı.
'F.Bahçe'yi kutluyorum'
Anadolu ?Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından Fenerbahçe'yi tebrik etti. Sarı-lacivertlilerin kendilerinden biraz daha tecrübeli olduğunu belirten Ataman, "Fenerbahçe uzatmalarda daha iyi oynadı. Güzel bir maç oldu, izleyenler de keyif almıştır" dedi.
- 5.11.2018 22:19
- Güncelleme: 6.11.2018 01:31
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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