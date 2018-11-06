Yanal iddiasına flaş yalanlama
Yeni hoca arayışında olan Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması geldi. Bu açıklamanın ardından Ersun Yanal da iddiaları yalanladı.
'BANA FENER'DEN TEKLİF GELMEDİ
Akşam saatlerinde bazı internet sitelerinde yer alan "Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile anlaştı" haberlerine tecrübeli teknik adamdan da yalanlama geldi. TRT Spor'a konuşan Yanal, "Bana Fenerbahçe'den bir teklif yok. Hiç bir yönetici de beni bu konu için aramadı. Haberler tamamen asılsızdır" dedi.
- 5.11.2018 20:32
- Güncelleme: 6.11.2018 01:28
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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