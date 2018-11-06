Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Yanal iddiasına flaş yalanlama

    Yanal iddiasına flaş yalanlama

    Yeni hoca arayışında olan 'den açıklaması geldi. Bu açıklamanın ardından Ersun Yanal da iddiaları yalanladı.

    teknik direktörlük için ile görüşüldüğü iddialarını yalanladı. Sarı- lacivertliler resmi siteden şu açıklamayı yaptı: "Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




    'BANA FENER'DEN TEKLİF GELMEDİ
    Akşam saatlerinde bazı internet sitelerinde yer alan "Fenerbahçe, ile anlaştı" haberlerine tecrübeli teknik adamdan da yalanlama geldi. Spor'a konuşan Yanal, "Bana Fenerbahçe'den bir teklif yok. Hiç bir yönetici de beni bu konu için aramadı. Haberler tamamen asılsızdır" dedi.
    1. 5.11.2018 20:32
    2. Güncelleme: 6.11.2018 01:28
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