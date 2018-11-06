Cocu için şok sözler! – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Cocu için şok sözler!

    Cocu için şok sözler!

    Everton’ın futbol direktörü Brands, F.Bahçe’de görevine son verilen Cocu için, “İngiltere’de çalışamazdı. Bu yüzden opsiyonumuz değildi” ifadelerini kullandı

    ile başarısız bir dönem geçirerek yollarını ayıran 'ya İngiltere'den şok bir mesaj geldi! Daha önce 'de Cocu ile beraber çalışan Everton Futbol Direktörü Michael Brands, basınına yaptığı açıklamada, "Cocu iyi bir teknik adam ancak İngiltere'de çalışması konusunda olumsuz düşünüyordum" dedi. Brands, sözlerine şöyle devam etti:

    F.BAHÇE'YE GİTMESİNE ŞAŞIRDIM
    "PREMIER Lig'de daha önce çalışmamış biri ile başlamak iyi olmazdı. Çünkü ikimiz de daha önce İngiltere'de çalışmadık. Cocu opsiyonumuz değildi. Cocu'nun Fenerbahçe'ye 'evet' diyeceğini ise düşünmüyordum. Ancak Fenerbahçe'nin teklifi ve projesi Phillip Cocu'yu etkiledi. Ama başlangıç dramatik oldu ve öyle devam etti."

    FENERBAHÇE KARARI İÇİN ÇOK DÜŞÜNDÜK
    Phillip ?Cocu'nun menajeri Rob Jansen, 48 yaşındaki hocaya yönelik eleştirilere yanıt verirken önemli itiraflarda da bulundu. Jansen, "Aramızda yaptığımız konuşmalarda 'ye gitmemeyi de düşündük. Ancak PSV'den ayrılma kararı çoktan alınmıştı. Sonuçta Cocu da şampiyonluk yaşamış önemli bir takıma gitti" dedi.

    TEKLiF CEZBEDiCiYDi
    Janssen, Fenerbahçe'nin Cocu'ya yaptığı teklifin cezbedici olduğunu ise şu sözlerle ifade etti: "Hollanda'nın dışına çıktığınızda genellikle farklı kontratlarla çalışıyorsunuz. Yoksa pek tabii ki ülkenizde kalmayı da seçebilirsiniz. Cocu ile ilgili yorumlar yapılırken, önündeki seçenekler nedense görmezden gelindi. "
    1. 6.11.2018
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