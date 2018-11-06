Cocu için şok sözler!
Everton’ın futbol direktörü Brands, F.Bahçe’de görevine son verilen Cocu için, “İngiltere’de çalışamazdı. Bu yüzden opsiyonumuz değildi” ifadelerini kullandı
F.BAHÇE'YE GİTMESİNE ŞAŞIRDIM
"PREMIER Lig'de daha önce çalışmamış biri ile başlamak iyi olmazdı. Çünkü ikimiz de daha önce İngiltere'de çalışmadık. Cocu opsiyonumuz değildi. Cocu'nun Fenerbahçe'ye 'evet' diyeceğini ise düşünmüyordum. Ancak Fenerbahçe'nin teklifi ve projesi Phillip Cocu'yu etkiledi. Ama başlangıç dramatik oldu ve öyle devam etti."
FENERBAHÇE KARARI İÇİN ÇOK DÜŞÜNDÜK
Phillip ?Cocu'nun menajeri Rob Jansen, 48 yaşındaki hocaya yönelik eleştirilere yanıt verirken önemli itiraflarda da bulundu. Jansen, "Aramızda yaptığımız konuşmalarda Türkiye'ye gitmemeyi de düşündük. Ancak PSV'den ayrılma kararı çoktan alınmıştı. Sonuçta Cocu da şampiyonluk yaşamış önemli bir takıma gitti" dedi.
TEKLiF CEZBEDiCiYDi
Janssen, Fenerbahçe'nin Cocu'ya yaptığı teklifin cezbedici olduğunu ise şu sözlerle ifade etti: "Hollanda'nın dışına çıktığınızda genellikle farklı kontratlarla çalışıyorsunuz. Yoksa pek tabii ki ülkenizde kalmayı da seçebilirsiniz. Cocu ile ilgili yorumlar yapılırken, önündeki seçenekler nedense görmezden gelindi. "
- 6.11.2018
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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