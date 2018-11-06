‘Bunlar çok zor kararlar’ – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    ‘Bunlar çok zor kararlar’

    ‘Bunlar çok zor kararlar’
    'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, sarı-lacivertli yönetimin yeni seçimde aceleci davranmamakla doğru yaptığını söyledi. Radyospor'a konuşan Soydan, "Sampaoli ile ilgili şeyler duyuyorum. Herkesin kabul ettiği, anlaştığı bir teknik direktör gerekiyor. Bunlar zor kararlar" dedi.
    1. 6.11.2018
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