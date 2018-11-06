Brugge’dan Dirar’a teklif – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Brugge’dan Dirar’a teklif

    Brugge’dan Dirar’a teklif
    'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Voetbal24' ün haberine göre; sarı-lacivertli ekipten ayrılmasına kesin gözüyle Faslı futbolcuya eski kulübü Club Brugge'ün talip olduğu, görüşmelerin devam ettiği ileri sürüldü. Dirar'ın Kanarya'yla 2 yıl daha sözleşmesi var.
    1. 6.11.2018
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