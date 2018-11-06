Anderlecht moralli geliyor – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    moralli geliyor

    Anderlecht moralli geliyor
    'nin perşembe günkü rakibi , 'a moralli gelecek. ekibi, ligde 14'üncü hafta müsabakasında Waasland-Beveren'i deplasmanda 2-1 mağlup edip nefes aldı. Antonio Milic'in atılmasıyla 73'üncü dakikada 10 kişi kalan Anderlecht, 12. dakikada Dimata (penaltı) ve 83'te Trebel'in golleriyle 3 puana uzandı. Anderlecht, lider Genk'in 7 puan gerisinde 4'üncü sırada.
    1. 6.11.2018
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