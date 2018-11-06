Anderlecht maçı Andreas Ekberg’in – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    maçı ’in

    Anderlecht maçı Andreas Ekberg’in
    'nin Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında ekibi ile oynayacağı maça İsveçli hakem atandı. Ekberg'in yardımcılıklarını Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg yapacak.

    Yarın konuşacak
    Anderlecht maçı medya programı da belli oldu. Teknik direktör Erwin Koeman ve bir futbolcu yarın saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek. 17.30'da ise sarılacivertliler son idmanı yapacak. Anderlecht'in basın toplantısı ise saat 18.30'da.
    1. 6.11.2018
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