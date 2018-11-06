Anderlecht maçı Andreas Ekberg’in
Yarın konuşacak
Anderlecht maçı medya programı da belli oldu. Teknik direktör Erwin Koeman ve bir futbolcu yarın saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek. 17.30'da ise sarılacivertliler son idmanı yapacak. Anderlecht'in basın toplantısı ise saat 18.30'da.
- 6.11.2018
-
Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
-
Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
-
Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Anderlecht maçı Andreas Ekberg’in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.