Koray Şener hakkında paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener hakkında paylaşımlarda bulunan şahıs gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü, derbi maçta hayatını kaybeden Koray Şener hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği değerlendirilen paylaşımlarda bulunan "@oknnctnnn" isimli instagram hesabı sahibinin gözaltına alındığını açıkladı.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"02/11/2018 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası öncesi tribünde kalp krizi geçirerek fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Koray Şener isimli şahıs üzerinden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği değerlendirilen paylaşımlarda bulunan "@oknnctnnn" isimli instagram hesabı yöneticisine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde açık kimliği ve adresi tespit edilen O.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır. Hayatını kaybeden sporseverimiz Koray Şener'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına Fenerbahçe Kulübüne ve tüm sporseverlere başsağlığı dileriz.
Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve buna benzer paylaşımlarda bulunan, sporda şiddet ve düzensizliğe sebep olan şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."
- 5.11.2018 17:30
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Koray Şener hakkında paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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