Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht deplasmanda güldü – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    'nin rakibi deplasmanda güldü

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin rakibi <a href="/index/anderlecht?id=8d5b6092-e7a8-414e-b595-9a5043335206" class="" rel="tag">Anderlecht</a> deplasmanda güldü

    'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden , Belçika Pro Lig 14'üncü hafta müsabakasında Waasland-Beveren'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

    Freethiel Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 12'nci dakikada Landy Dimata açtı. Dimata, 12'nci dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirirken, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 73'üncü dakikada Antonio Milic'in ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kalan , 83'te Adrien Trebel ile farkı 2'ye çıkarttı. 90'ıncı dakikada Bubacarr Sanneh kendi ağlarına yolladığı topla skoru 2-1'e getirirken, maçın da skorunu tayin etmiş oldu.

    Bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken, Waasland-Beveren 11 puanda kaldı.

    ile Anderlecht, 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

    1. 4.11.2018 22:16
    2. Güncelleme: 5.11.2018 01:52
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