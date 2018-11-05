Fenerbahçe’de Anderlecht maçı hazırlıkları sürüyor
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Erwin Koeman yönetiminde saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla sürdü. Yine dar alanda gerçekleştirilen kanat organizasyonlarıyla devam eden antrenmanda daha sonra şut çalışan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen maçlarla antrenmanı tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 5.11.2018 15:22
- Güncelleme: 5.11.2018 16:41
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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