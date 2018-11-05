Fenerbahçe’de Anderlecht maçı hazırlıkları sürüyor
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    ’de maçı hazırlıkları sürüyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’de <a href="/index/anderlecht?id=8d5b6092-e7a8-414e-b595-9a5043335206" class="" rel="tag">Anderlecht</a> maçı hazırlıkları sürüyor

    D Grubu 4. hafta maçında ile karşılaşacak olan ’de hazırlıklar sürüyor

    D Grubu 4. hafta maçında 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde temsilcisi 'i konuk edecek olan , hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde Erwin Koeman yönetiminde saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla sürdü. Yine dar alanda gerçekleştirilen kanat organizasyonlarıyla devam eden antrenmanda daha sonra şut çalışan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen maçlarla antrenmanı tamamlandı.

    Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 5.11.2018 15:22
    2. Güncelleme: 5.11.2018 16:41
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