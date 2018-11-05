Fenerbahçe - Anderlecht maçına İsveçli hakem
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    - maçına İsveçli hakem

    Fenerbahçe - Anderlecht maçına İsveçli hakem

    ile ekibi arasında oynanacak maçı, 'ndan yönetecek

    Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında ile ekibi arasında oynanacak maçı, 'ndan yönetecek.

    Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 18.50'de başlayacak mücadelede Andreas Ekberg'in yardımcılıklarını da yine İsveç Futbol Federasyonu'ndan Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg yapacak. Maçın dördüncü hakemi Fredrik Klyver olacak.

    1. 5.11.2018 12:39
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