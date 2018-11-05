Fenerbahçe - Anderlecht maçına İsveçli hakem
Fenerbahçe ile Belçika ekibi Anderlecht arasında oynanacak maçı, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Belçika ekibi Anderlecht arasında oynanacak maçı, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.
Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 18.50'de başlayacak mücadelede Andreas Ekberg'in yardımcılıklarını da yine İsveç Futbol Federasyonu'ndan Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg yapacak. Maçın dördüncü hakemi Fredrik Klyver olacak.
- 5.11.2018 12:39
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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Şutu attı ama golü atamadı
Toplam 1
Yorum
hüseyin karaman adam ayakta duramıyor ne gölü kardeşim...
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