UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki avantajını korumak için 4. hafta maçında Anderlecht karşısında galibiyet arayacak. Grupta 9 puana sahip puana sahip Dinamo Zagreb'in ardından 4 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, bu maçta galip gelmesi halinde 7 puanla üst tur için şansını arttıracak.

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 4. karşılaşmasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda Anderlecht'i konuk edecek. 8 Kasım Perşembe günü saat 18.50'de oynanacak olan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ise henüz bilinmiyor. Ancak geçen maçlarda olduğu gibi Fenerbahçe Anderlecht maçının da Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

ANDERLECHT LİGDE KAZANDI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Pro Lig 14'üncü hafta müsabakasında Waasland-Beveren'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Freethiel Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 12'nci dakikada Landy Dimata açtı. Dimata, 12'nci dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirirken, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 73'üncü dakikada Antonio Milic'in ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kalan Anderlecht, 83'te Adrien Trebel ile farkı 2'ye çıkarttı. 90'ıncı dakikada Bubacarr Sanneh kendi ağlarına yolladığı topla skoru 2-1'e getirirken, maçın da skorunu tayin etmiş oldu.

Bu sonuçla Anderlecht puanını 27'ye yükseltirken, Waasland-Beveren 11 puanda kaldı.

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇINA İSVEÇLİ HAKEM

Fenerbahçe ile Belçika ekibi Anderlecht arasında oynanacak maçı, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Belçika ekibi Anderlecht arasında oynanacak maçı, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 18.50'de başlayacak mücadelede Andreas Ekberg'in yardımcılıklarını da yine İsveç Futbol Federasyonu'ndan Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg yapacak. Maçın dördüncü hakemi Fredrik Klyver olacak.