Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
Yeni hoca arayışında olan Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması geldi. Bu açıklamanın ardından Ersun Yanal da iddiaları yalanladı.
Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
ifadelerini kullandı.
ERSUN YANAL'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe ile ilgili çıkan iddialar üzerine açıklamada bulundu.
Ersun Yanal:"Bana Fenerbahçe'den hiçbir teklif yok. Hiçbir yönetici de beni bu konu için aramadı. Haberler tamamen asılsızdır."
- 5.11.2018 20:32
- Güncelleme: 5.11.2018 21:05
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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