Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    'den açıklaması

    Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

    Yeni hoca arayışında olan 'den açıklaması geldi. Bu açıklamanın ardından Ersun Yanal da iddiaları yalanladı.

    Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklamada;

    Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün A Takımı Teknik direktörlük görevi için ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

    ifadelerini kullandı.



    ERSUN YANAL'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
    Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe ile ilgili çıkan iddialar üzerine açıklamada bulundu.

    Ersun Yanal:"Bana Fenerbahçe'den hiçbir teklif yok. Hiçbir yönetici de beni bu konu için aramadı. Haberler tamamen asılsızdır."
    1. 5.11.2018 20:32
    2. Güncelleme: 5.11.2018 21:05
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