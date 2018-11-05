En acı veda
Derbide kalp krizi geçirip yaşamını yitiren F.Bahçeli taraftar Koray Şener, son yolculuğuna uğurlandı. Ülker Stadı’ndaki törende duygu dolu anlar yaşandı...
ADI YAŞATILACAK
Koray Şener'in cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi. G.Saray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kocaelispor taraftarlarının da katıldığı cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, F.Bahçe ve G.Saray'ın başkanları ile Ultraslan çelenk gönderdi. Merhumun adı, Kocaeli Üniversitesi'ndeki bir spor salonuna verilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'A AİLEDEN TEŞEKKÜR
Koray Şener'in ağabeyi Eray Şener, "Değişen Türkiyemize, değişen Fenerbahçemize senin sayende #yenidendostluk #yenidentekyürek diyoruz. Bu zor zamanımızda bizzat arayıp taziyelerini ileten başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, başkanımız Sayın Ali Koç'a, Fenerbahçe ailesine ve tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz" dedi.
TOPAL AĞLADI
Gözyaşlarını tutamayan F.Bahçe kaptanı Mehmet Topal, törende yaptığı konuşmada, "Kelimeler yetersiz, acımız tarifsiz, teselli imkansız" dedi. Hasan Ali ise, "Bundan sonra tribünlere bakışım çok farklı, çok daha anlamlı olacak" ifadelerini kullandı.
'UNUTMAYACAĞIZ'
F.Bahçe Başkanı Ali Koç da Koray Şener'in tabutunu omuzlayanlar arasındaydı. Koç, törende yaptığı konuşmada, "Neşeli, temiz kalpli, güleç yüzlü kardeşim, seni asla unutmayacağız. Güle güle iyi insan. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
DOYASIYA ÖPTÜ
Baba Rıfat Şener, ebediyete uğurladığı oğlu Koray'ın fotoğrafını doyasıya öptü. Anne Gülümser Şener ise oğlunun fotoğrafına dokunup ağladı. Başkan Koç, ailenin yanından ayrılmadı.olculardan ve teknik heyetten birçok isim katıldı. Rakip kulüp taraftarlarından da törene eşlik edenler oldu.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
En acı veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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