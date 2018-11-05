En acı veda – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    En acı veda

    En acı veda

    Derbide kalp krizi geçirip yaşamını yitiren F.Bahçeli taraftar , son yolculuğuna uğurlandı. Ülker Stadı’ndaki törende duygu dolu anlar yaşandı...

    Geçen cuma günü 'la arasında oynanan derbi maçta tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden , dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Ölümü spor camiasını yasa boğan 22 yaşındaki Fenerbahçeli genç taraftar için ilk tören Ülker Stadı'nda düzenlendi. Törene Fenerbahçe Başkanı ile futbolculardan ve teknik heyetten birçok isim katıldı. Rakip kulüp taraftarlarından da törene eşlik edenler oldu.

    ADI YAŞATILACAK

    Koray Şener'in cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi. G.Saray, , Trabzonspor, Kocaelispor taraftarlarının da katıldığı cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, F.Bahçe ve G.Saray'ın başkanları ile Ultraslan çelenk gönderdi. Merhumun adı, 'ndeki bir spor salonuna verilecek.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A AİLEDEN TEŞEKKÜR

    Koray Şener'in ağabeyi Eray Şener, "Değişen Türkiyemize, değişen Fenerbahçemize senin sayende #yenidendostluk #yenidentekyürek diyoruz. Bu zor zamanımızda bizzat arayıp taziyelerini ileten başta Cumhurbaşkanımız Sayın olmak üzere, Bakanlarımıza, başkanımız Sayın Ali Koç'a, Fenerbahçe ailesine ve tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz" dedi.

    TOPAL AĞLADI

    Gözyaşlarını tutamayan F.Bahçe kaptanı , törende yaptığı konuşmada, "Kelimeler yetersiz, acımız tarifsiz, teselli imkansız" dedi. Hasan Ali ise, "Bundan sonra tribünlere bakışım çok farklı, çok daha anlamlı olacak" ifadelerini kullandı.

    'UNUTMAYACAĞIZ'

    F.Bahçe Başkanı Ali Koç da Koray Şener'in tabutunu omuzlayanlar arasındaydı. Koç, törende yaptığı konuşmada, "Neşeli, temiz kalpli, güleç yüzlü kardeşim, seni asla unutmayacağız. Güle güle iyi insan. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

    DOYASIYA ÖPTÜ

    Baba Rıfat Şener, ebediyete uğurladığı oğlu Koray'ın fotoğrafını doyasıya öptü. Anne Gülümser Şener ise oğlunun fotoğrafına dokunup ağladı. Başkan Koç, ailenin yanından ayrılmadı.olculardan ve teknik heyetten birçok isim katıldı. Rakip kulüp taraftarlarından da törene eşlik edenler oldu.
    1. 5.11.2018
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