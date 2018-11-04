Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht deplasmanda güldü – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    'nin rakibi deplasmanda güldü

    Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht deplasmanda güldü

    'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden , Belçika Pro Lig 14'üncü hafta müsabakasında Waasland-Beveren'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

    Freethiel Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 12'nci dakikada Landy Dimata açtı. Dimata, 12'nci dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirirken, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 73'üncü dakikada Antonio Milic'in ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kalan , 83'te Adrien Trebel ile farkı 2'ye çıkarttı. 90'ıncı dakikada Bubacarr Sanneh kendi ağlarına yolladığı topla skoru 2-1'e getirirken, maçın da skorunu tayin etmiş oldu.

    Bu sonuçla Anderlecht puanını 27'ye yükseltirken, Waasland-Beveren 11 puanda kaldı.

    ile Anderlecht, 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

    1. 4.11.2018 22:16
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