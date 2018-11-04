Fatura bekleniyor – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Fatura bekleniyor

    Fatura bekleniyor

    Derbide tokat atan ’a 3-6 maç, ’ya ise 2 ile 4 maç arasında ceza gelmesi gündemde

    Islam Slimani'yi Ankaragücü maçında kırmızı kart gördüğü için 'a karşı oynatamayan , şimdi de ve Roberto 'yu kaybetti. İki oyuncu için gözler PFDK'ya çevrilirken cezaların ağır olacağı belirtiliyor. Üç oyuncu da 12. haftadaki maçında forma giyemeyecek. İşte ve için konuşulan cezalar:

    JAİLSON:
    Younes 'ya yumrukla karışık tokat attığı için talimatnamenin 43 veya 44'üncü maddelerinden sevk edilmesi bekleniyor. Cezası 3 ile 6 maç arasında.

    SOLDADO:
    'nın yüzünü ve boynunu tırnakladığı için o da 43 veya 44'üncü maddelerden kurula gidecek. Bu eylemin cezası ise 2 ile 4 maç arasında.

    G.SARAY'IN CEZALARINA İTİRAZ!

    Asbaşkan Semih Özsoy, "Çıkan kırmızı kartlar için itirazımız var. 'a maçtan sonra daha fazla kırmızı kart çıkmalıydı" açıklamasıni yapmıştı. Yönetimin, VAR görüntülerini tekrar tekrar incelediği ve , ile Maicon'un da ceza alması için TFF'ye başvuruda bulunacağı öğrenildi. Başvuru için sevklerin açıklanması bekleniyor.

    PARA CEZASI YOLDA

    KIRMIZI kart gören Jailson ve Soldado'ya yönetimden de ceza gelecek. Kulüp disiplin talimatı uyarınca iki oyuncuya da para cezası verilmesi bekleniyor. Benzia'nın da sosyal medyadan yaptığı ilk paylaşım nedeniyle uyarılacağı öğrenildi.
    1. 4.11.2018
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