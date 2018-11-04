Fatura bekleniyor
Derbide tokat atan Jailson’a 3-6 maç, Soldado’ya ise 2 ile 4 maç arasında ceza gelmesi gündemde
JAİLSON:
Younes Belhanda'ya yumrukla karışık tokat attığı için talimatnamenin 43 veya 44'üncü maddelerinden sevk edilmesi bekleniyor. Cezası 3 ile 6 maç arasında.
SOLDADO:
Belhanda'nın yüzünü ve boynunu tırnakladığı için o da 43 veya 44'üncü maddelerden kurula gidecek. Bu eylemin cezası ise 2 ile 4 maç arasında.
G.SARAY'IN CEZALARINA İTİRAZ!
Asbaşkan Semih Özsoy, "Çıkan kırmızı kartlar için itirazımız var. Galatasaray'a maçtan sonra daha fazla kırmızı kart çıkmalıydı" açıklamasıni yapmıştı. Yönetimin, VAR görüntülerini tekrar tekrar incelediği ve Serdar Aziz, Ryan Donk ile Maicon'un da ceza alması için TFF'ye başvuruda bulunacağı öğrenildi. Başvuru için sevklerin açıklanması bekleniyor.
PARA CEZASI YOLDA
KIRMIZI kart gören Jailson ve Soldado'ya yönetimden de ceza gelecek. Kulüp disiplin talimatı uyarınca iki oyuncuya da para cezası verilmesi bekleniyor. Benzia'nın da sosyal medyadan yaptığı ilk paylaşım nedeniyle uyarılacağı öğrenildi.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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