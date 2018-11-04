Bu gol senin içindi!
Jailson, derbide attığı golü maçtan önce vefat eden taraftar Koray Şener’e adadı
HUZUR İÇİNDE YAT KORAY
"Maalesef, büyük bir çaresizlik içinde taraftarımız Koray Şener'i kaybettik. Sen her zaman kulübümüzün tarihinde ve kalplerimizde olacaksın. Gol senin içindi. Huzur içinde yat." Jailson'un açıklamasında maçtan sonraki olaylarla ilgili yorum yapmaması ise dikkat çekti. Genç ismin yönetimden bu konuda uyarı aldığı sanılıyor.
ÜLKER STADI'NDA TÖREN
Koray Şener'in cenazesi bugün toprağa verilecek. Adli Tıp'ta dün otopsisi yapılan Şener için saat 11.00'de Ülker Stadı'nda tören yapılacak. Şener'in naaşı daha sonra Kocaeli Körfez'deki Yarımca Mimar Sinan Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze için stat önünden otobüsler kaldırılacak. Ali Koç'un da cenazeye katılması bekleniyor.
BU TAKIMA KALP DAYANMAZ!
Koray Şener'in 4 yıl önce sosyal medyadan yaptığı, "Kalpten gideceğim ondan eminim, bu takıma kalp dayanmaz" paylaşımı yürekleri yaktı. Bu arada Koray Şener'in ultrAslan'ın kurucusu merhum Alpaslan Dikmen'in yeğeni olduğu ortaya çıktı.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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