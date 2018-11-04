Bu gol senin içindi! – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Bu gol senin içindi!

    Bu gol senin içindi!

    , derbide attığı golü maçtan önce vefat eden taraftar ’e adadı

    forması ile ilk golünü 'a atan , golünü derbi için gittiği Seyrantepe'de kalp krizi geçirerek vefat eden Fenerbahçe taraftarı 'e adadı. Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanımlanamayacak duygular yaşadım. Fenerbahçe forması ile çıktığım ilk derbimde karşılaşmanın son golünü atmanın inanılmaz mutluluğunu yaşadım" derken şu ifadeleri kullandı:

    HUZUR İÇİNDE YAT KORAY

    "Maalesef, büyük bir çaresizlik içinde taraftarımız Koray Şener'i kaybettik. Sen her zaman kulübümüzün tarihinde ve kalplerimizde olacaksın. Gol senin içindi. Huzur içinde yat." Jailson'un açıklamasında maçtan sonraki olaylarla ilgili yorum yapmaması ise dikkat çekti. Genç ismin yönetimden bu konuda uyarı aldığı sanılıyor.

    ÜLKER STADI'NDA TÖREN

    Koray Şener'in cenazesi bugün toprağa verilecek. Adli Tıp'ta dün otopsisi yapılan Şener için saat 11.00'de Ülker Stadı'nda tören yapılacak. Şener'in naaşı daha sonra Kocaeli Körfez'deki Yarımca Mimar Sinan Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze için stat önünden otobüsler kaldırılacak. Ali Koç'un da cenazeye katılması bekleniyor.


    BU TAKIMA KALP DAYANMAZ!

    Koray Şener'in 4 yıl önce sosyal medyadan yaptığı, "Kalpten gideceğim ondan eminim, bu takıma kalp dayanmaz" paylaşımı yürekleri yaktı. Bu arada Koray Şener'in ultrAslan'ın kurucusu merhum Alpaslan Dikmen'in yeğeni olduğu ortaya çıktı.
    1. 4.11.2018
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