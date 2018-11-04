Benzia’dan özür
Derbide oyundan alınmasına, “Her zaman ben. B.ktan bir karar. Futbolla alakalı hiçbir şeyi bilmiyorlar” sözleri ile sosyal medyadan tepki gösteren Yassine Benzia özür diledi.
6 HAFTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'de galibiyet özlemi 6 haftaya çıktı. Tarihinin en kötü başlangıcını yaptığı Süper Lig'de geride kalan 11 haftada sadece 2 galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, son 6 haftada oynadığı maçların 4'ünde berabere kalırken, 2'sinde mağlup oldu.
TERZİC'E ÖDÜL
AVRUPA Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen "2018 Yılının Enleri" ödülleri sahiplerini buldu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Avrupa Voleybol Galası'nda Fenerbahçe'nin başantrenörü Zoran Terzic "Yılın En İyi Kadın Takım Antrenörü" ödülüne layık görüldü.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
Benzia’dan özür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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