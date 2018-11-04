Benzia’dan özür – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Benzia’dan özür

    Benzia’dan özür

    Derbide oyundan alınmasına, “Her zaman ben. B.ktan bir karar. Futbolla alakalı hiçbir şeyi bilmiyorlar” sözleri ile sosyal medyadan tepki gösteren Yassine Benzia özür diledi.

    24 yaşındaki oyuncu yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Oyundan alındıktan sonra düşünmeden hareket ettim. Kazanma isteğim ve öfkemin beni yönetmesine izin vermemeliydim. Kulübümüzden, başkanımızdan, sportif direktörümüzden, teknik ekipten, taraftarlarımızdan ve takipçilerimden özür dilerim. Hocamızın seçimlerine ve ekibime saygımın sonsuz olduğunu belirtmek isterim" dedi.

    6 HAFTAYA ÇIKTI

    'de galibiyet özlemi 6 haftaya çıktı. Tarihinin en kötü başlangıcını yaptığı 'de geride kalan 11 haftada sadece 2 galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, son 6 haftada oynadığı maçların 4'ünde berabere kalırken, 2'sinde mağlup oldu.

    TERZİC'E ÖDÜL

    AVRUPA Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen "2018 Yılının Enleri" ödülleri sahiplerini buldu. 'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Avrupa Voleybol Galası'nda 'nin başantrenörü Zoran Terzic "Yılın En İyi Kadın Takım Antrenörü" ödülüne layık görüldü.
    1. 4.11.2018
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