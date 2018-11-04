Ali Koç, Koray Şener'in cenazesini gasilhaneden almaya geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, acılı aileyi bir an olsun yalnız bırakmadı.
Derbi maçında hayatını kaybeden Koray Şener'in cenazesi gasilhaneden alındı.
Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener'in cenazesi sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet'te bulunan gasilhaneden alındı. Cenazeyi almaya Şener'in ailesi, okul arkadaşları, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç geldi. Koç, ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze saat 11.00'de düzenlenecek tören için Ülker Stadı'na götürüldü.
- 4.11.2018 10:58
- Güncelleme: 4.11.2018 11:12
-
MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
-
Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
-
MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
Ali Koç, Koray Şener'in cenazesini gasilhaneden almaya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.