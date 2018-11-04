Ali Koç, Koray Şener'in cenazesini gasilhaneden almaya geldi
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    , 'in cenazesini gasilhaneden almaya geldi

    Ali Koç, Koray Şener'in cenazesini gasilhaneden almaya geldi

    Başkanı , acılı aileyi bir an olsun yalnız bırakmadı.

    Derbi maçında hayatını kaybeden 'in cenazesi gasilhaneden alındı.

    Cuma günü oynanan Galatasaray- derbi maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener'in cenazesi sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet'te bulunan gasilhaneden alındı. Cenazeyi almaya Şener'in ailesi, okul arkadaşları, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı geldi. Koç, ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze saat 11.00'de düzenlenecek tören için Ülker Stadı'na götürüldü.

    1. 4.11.2018 10:58
    2. Güncelleme: 4.11.2018 11:12
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