Volkan'dan başarı mesajı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Volkan'dan başarı mesajı

    Volkan'dan başarı mesajı
    'de Aatif ve Dirar ile birlikte kadro dışı bırakılan kaleci , içinde bulunduğu olumsuz duruma rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Milli kaleci instagram hesabından, Türk Telekom Stadı'nda 'a karşı oynadığı derbiden gol sevinci yaşadığı bir enstantaneyi paylaşarak mesaj gönderdi. Tecrübeli file bekçisi yaptığı paylaşımda, "Başarılar 'm" diye yazdı. Volkan'ın bu mesajına taraftarlardan da çok sayıda destek geldi.

    1. 3.11.2018
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